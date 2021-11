Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.309,00 EUR +2,21% (08.11.2021, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.674,36 USD +2,11% (08.11.2021, 16:17)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Booking.com habe zuletzt starke Zahlen präsentiert. Dabei habe das weltweit größte Reisebuchungs-Portal für Reisen auch von der Corona-Krise profitiert, genauer gesagt von dem Verschwinden kleinerer Wettbewerber. Zudem wolle man auf dem Weg aus der Pandemie ein Rundum-Reiseportal werden und auf klimafreundliche Angebote setzen.Vorstandschef Glenn Fogel peile an, dass Kunden nicht mehr nur vorrangig ihre Unterkunft über Booking.com buchen würden, sondern den gesamten Weg zum Reiseziel und wieder zurück."Auf diese Weise werden wir in der Lage sein, unser Geschäft langfristig auszubauen", habe Fogel der "Deutschen Presse-Agentur" gesagt. Schon jetzt könnten Kunden auch ihren Flug buchen oder die Fahrt vom Flughafen ins Hotel. Geplant seien zudem klimafreundliche Reiseoptionen."Das bedeutet, dass wir unseren Kunden künftig Auswahlmöglichkeiten für klimafreundlichere Fortbewegung bieten könnten, beispielsweise mit dem Angebot elektrischer Mietautos." Eine zweite Option: "Wir könnten auch Hotels und ... Partner beim Umbau zu einem klimafreundlichen Geschäft unterstützen", habe Fogel gesagt. Dies basiere auf der Überlegung, dass kleine und mittlere Hotels oft nicht so kapitalstark seien und nicht das Know-how für den klimaneutralen Umbau ihrer Gebäude hätten. Auch der US-Rivale Expedia habe nach starken Quartalszahlen angekündigt, neue Wege einschlagen zu wollen.Die Zahlen seien zwar gut gewesen und auch der Nachhaltigkeitsansatz sei der richtige strategische Schritt. Dennoch: Die Aktie sei - mit einem KGV von 64 für das laufende Geschäftsjahr - alles andere als günstig.Die Booking Holdings-Aktie ist eine "Halte"-Position, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)