NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.085,64 USD -2,51% (04.08.2021, 22:00)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Online-Reisebuchungen Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Die US-Buchungsplattform habe gestern Abend durchwachsene Zahlen vorgelegt. Während der Umsatz besser ausgefallen sei als von Analysten erwartet, habe das Ergebnis die Schätzungen der Experten verfehlt. Positiv sei, dass sich die Zahl der Buchungen im zweiten Quartal weiter verbessert habe. Davon profitiere die Aktie. Einen konkreten Jahresausblick habe Booking.com nicht gegeben, aber immerhin verbreite der Online-Anbieter für Reisen durchaus Zuversicht.Die Zahlen seien gemischt ausgefallen. Dennoch sei "Der Aktionär" (langfristig) positiv für Booking gestimmt, da das US-Unternehmen ein hervorragendes Geschäftsmodell habe. Auch mit Blick auf die Bewertung habe die Booking Holdings-Aktie durchaus noch Potenzial. Während bei Booking das 2022er-KGV nur mit 23 beziffert werde, weist die Peer-Group ein 2022er-Gewinnmultiple von 31 auf. Investierte Anleger sollten in jedem Fall weiter dabeibleiben. Neueinsteiger sollten aber auf ein frisches charttechnisches Signal warten und parallel die weitere Corona-Entwicklung beobachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:1.827,50 EUR +3,69% (05.08.2021, 13:51)