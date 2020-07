Börsenplätze Boohoo-Aktie:



Kurzprofil Boohoo Group PLC:



Boohoo Group PLC (ISIN: JE00BG6L7297, WKN: A1XFBJ, Ticker-Symbol: 1B9, LSE-Ticker: BOO) ist ein Online-Modeunternehmen. Das Unternehmen entwirft, beschafft, vermarktet und verkauft Kleidung, Schuhe, Accessoires und Schönheitsprodukte. Zu seinen Segmenten gehören Boohoo einschließlich BoohooMAN; PrettyLittleThing (PLT); Nasty Gal und andere Marken. Ihr gehören die Marken, darunter boohoo, boohooMAN, PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Oasis, Warehouse und Coast. (09.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boohoo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boohoo Group PLC (ISIN: JE00BG6L7297, WKN: A1XFBJ, Ticker-Symbol: 1B9, LSE-Ticker: BOO) unter die Lupe.Die Anleger von Boohoo würden derzeit ein Nervenspiel erleben. Nach Meldungen über miserable Arbeitsbedingungen bei einem Zulieferer habe die Aktie des englischen Online-Modehändlers einen Crash hingelegt und sich im Kurs zwischenzeitlich halbiert. Unterdessen herrsche bei Zalando nach wie vor eitel Sonnenschein.Einem Medienbericht zufolge solle der Online-Riese Amazon Produkte von Boohoo aus seinem Angebot streichen. Nach Aussage des Analysten Michael Hewson von CMC Markets sollten auch andere große Internet-Plattformen wie Zalando, Next und Asos Artikel von Boohoo aus ihren Angeboten entfernt haben.Boohoo habe umgehend angekündigt, den Vorwürfen auf den Grund zu gehen. Das Unternehmen habe dafür die Anwaltskanzlei Alison Levitt eingeschaltet. Von Seiten Boohoos heiße es, die Gruppe toleriere keine Fälle von Verstößen gegen ihren Verhaltenskodex oder Misshandlungen von Arbeitnehmern.Sollte Boohoo die Vorwürfe völlig ausräumen können, dürfte sich die Aktie schnell wieder den alten Hochs nähern, zumal das Geschäftsmodell nach wie vor überzeuge. Letzteres gelte auch für Zalando: Die Aktie, die seit der "Aktionär"-Empfehlung im März 105 Prozent im Plus liege, sei am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch geklettert. Nächstes Kursziel: 75 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 09.07.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link