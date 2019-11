Viele Deutsche hätten zum ersten Mal in ihrem Leben in Aktien investiert. Die positive Stimmung habe den Humus für das Erblühen einer deutschen Börsenkultur geschaffen. Erinnerungen an die Gründerzeit des neunzehnten Jahrhunderts, wo es zum guten Ton gehört habe, Aktien zu besitzen, seien wach geworden. In Bankenkreisen habe man es mitunter für realistisch gehalten, London als wichtigsten europäischen Börsenplatz abzulösen. Deutsche Kreditinstitute hätten sich bei englischen Häusern wie Morgan Grenfell, Kleinwort Benson und Jupiter Tyndall eingekauft. An der Spitze der Euphorie habe mit dem "Neuen Markt" ein neu geschaffenes Börsensegment für wachstumsstarke Unternehmen marschiert. Einzelne dort notierte Aktien hätten spektakuläre Börsenkursentwicklungen (z.B. Mobilcom oder Intershop, EM.TV) aufs Parkett gelegt. Nokia (ISIN FI0009000681/ WKN 870737), die einstige finnische Mobilfunkperle, habe zur teuersten Aktie Europas mutiert.



Besonnene Geister hätten früh geahnt, dass eine derartige Welle der Euphorie angesichts der wenig verwurzelten Aktienkultur und überwiegend unerfahrenen Anlegerschaft böse enden würde. Tatsächlich habe der "Neue Markt" implodiert, als die so genannte DotCom-Krise im Jahr 2000 um sich gegriffen habe. Der Börsenstar Telekom sei dramatisch zerpflückt worden und habe als Symbol für Hybris und Dummheit herhalten müssen. Die Chance des wiedervereinten Deutschlands auf die Etablierung einer breiten Eigenkapitalkultur sei jählings zerborsten.



Seither hat sich die Börsenkultur hierzulande kaum zum Besseren gewandelt, so Dr. Christoph Bruns von LOYS weiter. Zu gering sei die Partizipation der einheimischen Bevölkerung an der Börse. Selbst die Abschaffung positiver Zinsen durch die Europäische Zentralbank hat nicht vermocht, das Interesse der Menschen an Aktien spürbar zu erhöhen, so Dr. Christoph Bruns von LOYS. Zu dominant sei offenbar die Kombination aus traumatischen Erinnerungen und ökonomischem Analphabetismus. So komme es denn, dass die größte Wirtschaft Europas weltweit in Bezug auf Aktienmarktkapitalisierung nur in der dritten Liga spiele. Frappant sei zudem, dass sich Schulen und Hochschulen des Themas kaum annähmen. Noch schlimmer und insbesondere auch kostspieliger (Opportunitätskosten) ist allerdings die Wort- und Tatenlosigkeit unser Politiker auf dem Feld der Aktienkultur; für unser Land ist es leider bezeichnend, dass Friedrich Merz während seiner Bewerbung um den CDU-Vorsitz angefeindet wurde, weil er sich erlaubt hatte, einer stärkeren Beteiligung der Bevölkerung an der Wirtschaft qua Aktienbesitz das Wort zu reden, so Dr. Christoph Bruns von LOYS.



Dabei seien die Fakten erdrückend eindeutig. Mit keiner Anlageform würden sich langfristig so positive reale Vermögensentwicklungen erreichen lassen wie mit Aktienanlagen. Als ich Anfang der neunziger Jahre ins Berufsleben eintrat, hatte ich die Vision, die Aktienanlage unter unseren Landsleuten zu popularisieren, so Dr. Christoph Bruns von LOYS. Die Vision von der Börsenrepublik Deutschland wirke heute auf ihn wie ein Planet, der weiter entfernt sei denn je. (Ausgabe vom 05.11.2019) (07.11.2019/ac/a/m)







