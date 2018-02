Ansonsten habe die Woche neben der in Europa auf vollen Touren laufenden Quartalszahlensaison in den USA am Mittwoch das Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung sowie am Donnerstag den Sammelindex der Frühindikatoren zu bieten. In Deutschland würden am Dienstag Produzentenpreise und am Freitag Details zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal erwartet. Letzteres stehe in Großbritannien am Freitag auf der Agenda, zwei Tage nach dem britischen Arbeitsmarktbericht für Dezember. Zu guter Letzt würden auch noch Inflationszahlen veröffentlicht - am Freitag in Euroland, Deutschland und Japan.



Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers



"Bisher sieht es nicht so aus, als würde die jüngste Börsenkorrektur den Konjunkturtrend belasten. Wichtig ist, dass die zahlreichen Stimmungsindikatoren dies nächste Woche belegen."



"Anhaltend gute Konjunktur-Frühindikatoren sind jetzt zur Beruhigung an den Börsen besonders wichtig."



"Nach wie vor halten wir stärker als vom Markt erwartet steigende Inflations- und Zinstrends in diesem Jahr für das größte Risiko für die Finanzmärkte." (16.02.2018/ac/a/m)





