Bei SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) dürften Wechselkurseffekte den operativen Gewinn (EBIT) im laufenden Quartal zusätzlich im Ausmaß von 2% bis 4% belasten. Davor sei man von einem negativen Effekt von 1% bis 3% ausgegangen. Im laufenden zweiten Quartal könnte das EBIT demnach um bis zu 10% sinken. Die mittelfristigen Zielsetzungen bis 2025 samt Umbau zum Cloudanbieter halte man indes aufrecht.



Das US-Pendant Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) (-5,6%) habe gestern unter Gewinnmitnahmen gelitten, gleichwohl das Datenbankunternehmen am Dienstag nach Börseschluss Rekordzahlen für das vierte Geschäftsquartal berichtet habe. Insbesondere der Ausblick habe nicht sonderlich überzeugt.



Das Tochterunternehmen des Hamburger Versandhändlers OTTO, About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU), habe gestern sein Börsendebüt bestritten. Nachdem der Ausgabepreis bei EUR 23 je Aktie gelegen habe, hätten die Papiere des Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL)-Konkurrenten dann mit einem Plus von 10,8% geschlossen. (17.06.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die beiden Anteilseigner von Wintershall Dea, BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und LetterOne, haben gestern am Nachmittag verkündet, dass sie den Börsengang des im Jahr 2019 aus dem Zusammenschluss von Wintershall Holding GmbH und DEA Deutsche Erdöl AG hervorgegangenen Energieunternehmens verschieben wollen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bisher sei dieser für die zweite Jahreshälfte 2021 vorgesehen gewesen. In einer Aussendung habe BASF die aktuellen Marktbedingungen als Erklärung angeführt, wonach sich die Öl- und Gaspreise auf dem Spotmarkt sowie am kürzeren Ende der Terminpreiskurve zwar deutlich erholt hätten, diese Verbesserung in den langfristigen Analysteneinschätzungen bisher aber noch nicht vollständig reflektiert werde. Zudem hätten die Marktwerte von Energieunternehmen noch nicht die von BASF gewünschte Höhe erreicht. Strategisch strebe BASF weiterhin die uneingeschränkte Veräußerung der Wintershall Dea-Anteilean.