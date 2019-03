Paris (www.aktiencheck.de) - Wenige Tage vor den wichtigen Kommunalwahlen sorgen Marktturbulenzen in der Türkei für Unruhe, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wer diese Aktion steuere, sei ungewiss. Fakt sei jedoch, dass sich die zuletzt schwächelnde Lira aufgrund dieser Maßnahmen wieder stabilisiert habe - und dies ganz im Sinne der Regierung sein dürfte. Eine stabile Währung sei notwendig, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, die der Ende 2018 in die Rezession geschlitterten Wirtschaft schwer zu schaffen mache. Damit einhergehend sei auch die Arbeitslosigkeit kräftig angestiegen; Ende 2018 sei die Arbeitslosenquote mit 13,5 Prozent auf den höchsten Stand seit 2010 geklettert.Zwar hätten diese Maßnahmen die Lira wieder beflügelt, auf der anderen Seite aber auch Investoren verunsichert. Problematisch sei das vor allem deshalb, weil die Türkei aufgrund des chronisch hohen Leistungsbilanzdefizits auf ausländisches Kapital angewiesen sei. Sollte dies nun in andere Regionen fließen, könnte die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft noch weitaus größere Probleme bekommen. Wie verunsichert Investoren derzeit seien, zeige auch ein Blick auf den Aktienmarkt, der in den vergangenen Tagen kräftig unter die Räder geraten sei. Seit dem Hoch Mitte März habe etwa der BIST 30 über 10 Prozent an Wert eingebüßt. (29.03.2019/ac/a/m)