Stuttgart (www.aktiencheck.de) - An der US-Börse sorgen enttäuschende Zwischenberichte einiger Großkonzerne für Kursabschläge, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.Der deutsche Leitindex steuere im Wochenverlauf auf ein Plus von rund 1 Prozent zu. "Dennoch dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenschluss wieder nachgeben", sage Stumpp. Der Anlauf auf die 200-Tageslinie in der Höhe von 12.777 Punkten sei vorerst misslungen. "Richtungsindikator ist hierbei vor allem die neue Sorge um den Welthandel. Die Auswirkungen der Zollstreitigkeiten auf die Unternehmen bleiben abzuwarten", führe der Bereichsleiter aus.Die Experten der SÜDWESTBANK würden in der kommenden Woche eine Seitwärtsbewegung des DAX erwarten. Die enttäuschenden Quartalszahlen in den USA sowie die andauernden und neuen Entwicklungen im Handelskonflikt könnten jedoch zu leichten Abwärtstendenzen führen. (20.07.2018/ac/a/m)