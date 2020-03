Europa ist stark von China abhängig

China versucht die Wirtschaft zu stabilisieren

In China ist die Situation schwierig und es gibt dort mit Abstand die meisten Erkrankungen. Trotz dieser Problematik werden für die großen chinesischen Unternehmen keine langfristigen negativen Auswirkungen befürchtet. Vielmehr hofft man in China, dass die Regierung die Situation in den kommenden Wochen wieder in den Griff bekommt. Sollte den Chinesen das gelingen, hoffen die Wirtschaftsexperten auf eine wirtschaftliche Erholung im Laufe des zweiten Quartals. Viele weitere Informationen rund um das Geschehen an den weltweiten Börsen gibt es hier zu finden.



Probleme für die weltweite Industrie

Durch die schwierige Situation in China gibt es für zahlreiche Industrieunternehmen in anderen Ländern Probleme. Aufgrund unserer globalen Welt sind viele Konzerne in ihrer Produktion auf Zuliefererteile aus dem chinesischen Raum angewiesen. Aus diesem Grund muss damit gerechnet werden, dass sich die wirtschaftlichen Folgen für die deutsche Industrie im nächsten Monat zunächst verschärfen.







Mehr Corona Fälle in Europa

Noch gibt es in China mit Abstand die meisten Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind. Inzwischen kommt diese Krankheit immer mehr in Europa an. Die Zahl der Erkrankungen betrifft viele europäische Länder. In Deutschland gibt es die ersten bestätigen Fälle und grundsätzlich kommt es in mehr Ländern zu Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Stark betroffen ist aktuell Italien, wo von rund 230 gemeldeten Fällen die Rede ist. Aufgrund der rasant steigenden Anzahl an Erkrankungen in Europa drohen für die Wirtschaft aus dieser Richtung zusätzliche Schwierigkeiten. Weltweit betrachtet gibt es momentan rund 80.000 bestätigte Fälle. Aus diesem Grund muss zumindest kurzfristig von einer weiteren Zunahme an Erkrankungen ausgegangen werden.



Lufthansa spürt Auswirkungen des Coronavirus

Das Coronavirus wirkt sich insgesamt negativ auf die Wirtschaft aus. Stark betroffen sind unter anderem die Airlines. Bei der Lufthansa soll es aufgrund der zahlreichen gestrichenen Flüge nach China zu Einsparmaßnahmen kommen. Die Airline hat alle bis Ende März geplanten Flüge auf das chinesische Festland gecancelt. Ähnliche Probleme haben die Tochtergesellschaften der Lufthansa. Die Swiss hat die Anzahl der Flüge nach Hongkong deutlich reduziert. Die Einsparungen äußern sich im ersten Schritt durch die Verschiebung von geplanten Neubesetzungen oder komplette Streichungen von Einstellungen. Zusätzlich versucht die Lufthansa in den nächsten Wochen die Personalkosten durch Teilzeitarbeit und unbezahlten Urlaub zu senken, um nicht in eine finanzielle Schieflage zu kommen. (04.03.2020/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten Börsen gingen die Kurse bereits in der vergangenen Woche deutlich nach unten. An der Wall Street ging es für den Dow-Jones-Index bergab und der wichtige Index verlor unterm Strich 1,4 Prozent. Aus diesem Grund sorgen sich die Börsianer vor einem weiteren Kursverlust an den weltweiten Börsen. Das scheint nicht unbegründet zu sein, denn unter anderem die Investment Bank Goldman Sachs warnt vor einer deutlichen Kurskorrektur nach unten. Bisher waren viele Anleger überzeugt, dass die wirtschaftlichen Folgen einer Corona-Epidemie in überschaubaren Grenzen bleiben wird. Danach sieht es laut Einschätzung von Goldman Sachs nicht mehr aus. Eine deutlichere Negativentwicklung scheint realistisch, wenn man sich die Situation in China und die daraus resultierende sinkende chinesische Nachfrage anschaut. An den Börsen könnte die Situation dadurch in den kommenden Wochen deutlich negativer werden. Für Europa könnte das Corona Virus stärkere Auswirkungen haben, als bisher angenommen. Das hängt damit zusammen, dass beispielsweise die europäischen Unternehmen, die im Euro Stoxx 50 sind, starke Geschäftsbeziehungen zu China haben. Amerikanische Firmen aus dem Index S&P 5000 sind im Vergleich nicht so abhängig von der chinesischen Wirtschaft. Aus diesem Grund gibt es Finanzexperten, die bei einem Rückgang des umsatzgewichteten weltweiten Bruttoinlandsproduktes (BIP) von einem Prozent einen Gewinnrückgang bei europäischen Konzernen von bis zu zehn Prozent befürchten. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es an den Börsen zu einem anhaltenden Bärenmarkt kommen wird. Diese Befürchtung weisen viele Experten noch zurück, obwohl zumindest kurzfristige negative Korrekturen erwartet werden. In China versucht die chinesische Notenbank durch zusätzliche Geldspritzen die Folgen der Corona-Epedemie abzumildern. Darüber hinaus sollen weitere Absenkungen des Leitzinses für eine wirtschaftliche Entspannung sorgen.