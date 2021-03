An den Aktienmärkten seien die Kursverluste des Bondmarktes sensibel registriert worden. Denn der traditionelle Zusammenhang zwischen Anleihen und Aktien sei nach wie vor gültig: Höhere Zinsen seien cet. par. Gift für den Aktienmarkt, während fallende Zinsraten ein Labsal für ihn darstellen würden. Ohne Zweifel sei ein relevanter Anteil der fulminanten Aktienhausse seit März 2009 den aggressiven Zinssenkungspolitiken der Notenbanken zu verdanken gewesen.



Die zu beobachtenden Kursverluste bei Anleihen würden keineswegs einer nachvollziehbaren Logik entbehren. Tatsächlich hätten sich zuletzt erste Inflationssorgen verdichtet. Kräftig anziehende Rohstoffpreise, knappe Logistikkapazitäten, Engpässe bei Chips für die Autoindustrie und Lieferkettendisruptionen würden die Preiserhöhungsspielräume vieler Unternehmen begünstigen. Das soeben in Deutschland geplante "Lieferkettengesetz" werde sein Übriges tun. Gestiegene Steuern und Abgaben wie z.B. auf Energie würden für zusätzlichen Preisauftrieb sorgen. Was für die Gütermärkte gelte, habe man auf den Märkten für Vermögensanlagen bereits seit Jahren beobachten können. Dort sei es vor allem bei Zinspapieren, Immobilien und in manchen Sektoren auch bei Aktien zu enormen und oft übertriebenen Preissteigerungen gekommen.



Ungeachtet dessen gelte das Wort von der alternativlosen Aktienanlage nach wie vor. Nur sei dabei darauf zu achten, in der Aktienselektion einen Bogen um überbeliebte Papiere zu machen. Gewiss fänden sich im Internet- und Softwaresektor ebenso einige Beispiele für überteuerte Titel wie auch im Bereich der Elektrofahrzeuge und der Wasserstofftechnik. Es möge zwar verlockend sein, dem rosigen Narrativ solcher Branchen Glauben zu schenken, aber ohne einen gründlichen Blick auf die Zahlen wäre es tollkühn, sein Geld darauf zu setzen. Ältere Börsianer würden sich noch erinnern, wie etwa die kühnen Träume des Neuen Marktes bzw. der Dot.com-Welle weiland zerstoben seien. (Ausgabe vom 28.02.2021) (04.03.2021/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - In Gespenst geht um an den Börsen, könnte man in Anlehnung an das berühmte kommunistische Manifest von Karl Marx texten; es geht aber nicht um das Gespenst des Kommunismus, wie bei Marx, sondern um eine "Zinswende", so die Experten von LOYS.Dabei müsse man sich vor Augen halten, dass die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen seit fast vierzig Jahren gefallen seien. Weil die Vereinigten Staaten mit ihrem riesigen Finanzmarkt der Nordstern für den Rest der Kapitalmarktwelt seien, würden die Zinsentwicklungen in der Weltleitnation auch in Europa eine zentrale Rolle spielen. Folgerichtig seien auch in Deutschland und Europa die Renditen von Staatsanleihen zwischenzeitlich angestiegen. Wie zu erwarten, hätten die Notenbanken signalisiert, einem Zinsanstieg entgegenwirken zu wollen.