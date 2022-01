Wien (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2021 debütierten zahlreiche Unternehmen am Aktienmarkt. Allerdings haben die Anleger kaum von der IPO-Welle profitiert, so die Experten von "FONDS professionell".



Das alte Jahr habe mit rekordverdächtigen Zahlen geendet: Mit weltweit 2.400 Börsengängen und einem Emissionsvolumen von mehr als 450 Milliarden Dollar sei 2021 das stärkste IPO-Jahr seit der Jahrtausendwende gewesen, rechne Vermögensverwalter Stephan Albrech vor. Ausgezahlt habe sich das allerdings vor allem für Investmentbanker, schreibe der Experte. Diese hätten mit jedem Börsengang Geld verdient, und das, ohne ins Risiko zu gehen. Das gelte auch für die beliebten Spacs, die einen Großteil der aktuellen Börsengänge ausgemacht hätten.



Privatanleger hätten indessen oft in die Röhre geschaut. Der Spac-Index sei seit seiner Hochphase im Februar 2021 um ein Fünftel gefallen. Und auch mit Blick auf europäische IPOs sei die Stimmung getrübt: "Die Hälfte der zehn größten Verlierer des Jahres im Europa-Index Stoxx 600 sind IPOs der vergangenen 15 Monate", stelle Albrech fest. Auch in Deutschland, wo acht von zwölf Börsenneulingen um durchschnittlich zehn Prozent unter dem Kurs der Erstnotiz notieren würden, bestätige sich dieses Bild. Der Finanzprofi rate daher zu langfristigen Beteiligungen am Unternehmertum: "Investieren statt Spekulieren". Der Kauf von Aktien neuer Firmen sollte nicht den Fokus der Anlage bilden, mahne Albrech. (05.01.2022/ac/a/m)



