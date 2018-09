Casino statt Börse

(Bild: Pixabay)

Börse - das neue Casino?

An der Börse findet man in der Regel zwei Gruppen von Anlegern. Die einen sind auf das Wachstum ihres Depots mit maximaler Sicherheit bedacht, während die anderen wild spekulieren und auf den ganz großen Gewinn hoffen. Tatsächlich können riskante Börsenspekulationen als eine Form des Glücksspiels betrachtet werden. Das lässt sich auch psychologisch erklären. Beim Glückspiel steht der Kick im Vordergrund, eine Art Rausch, in der Hemmungen und die Wirklichkeitswahrnehmung in großen Teilen verloren gehen. Es wird Geld aufgewendet, das eventuell ganz verloren gehen kann. Diese Möglichkeit, alles verlieren zu können, das Verwetten der eigenen Existenz ist für viele sehr reizvoll.



Nun unterscheidet sich die Börse insofern vom Casino, dass es sich bei Anlagen natürlich nicht um Glücksspiele handelt. Es wird gehandelt, Aktien, Devisen, Rohstoffe und im Grunde alles, was einen Wert hat und diesen steigern kann. Der Kauf von Aktien und sonstigen Wertpapieren ist auch für die Unternehmensentwicklung von enormer Bedeutung. Geld im Glücksspiel zu verwetten hat abgesehen vom Kick keinen Mehrwert. An der Börse gibt es gewisse Sicherheiten und Handlungsspielraum. Aktien können verkauft werden, bevor der Gewinn sich verflüchtigt. Wertpapiere können darüber hinaus auch über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte im Depot behalten werden.



Spekulationen mit weitreichenden Folgen

Viele exzessive Börsenspekulanten riskieren oft nur ihr eigenes Vermögen mit fragwürdigen Investitionen. Weitreichende Folgen haben solche Investitionen meist nicht. Die Börse als Ort des Glücksspiels wird von vielen, teils prominenten Personen genutzt, die sich dazu sogar öffentlich bekennen. Die Grenze zwischen legalem Handel und illegalen Spekulationen ist dabei nicht klar definiert. Finden Börsenspekulationen in großem Stil mit Absprachen statt, dann können die Folgen verheerend sein, aus wirtschaftlicher Sicht und auch aus gesellschaftlicher Sicht. Das zeigt sich ganz deutlich beim Lebensmittelhandel. Im Jahr 2008 stiegen die Preise von Grundnahrungsmittel extrem stark an, da die Nachfrage an Nahrungsmitteln größer war, als das Angebot.



Auch heute wird das noch in großem Stil betrieben. Aktionäre und Spekulanten handeln mit Mais in solch großen Mengen, dass der Bedarf realistisch gesehen gar nicht gedeckt werden kann. Es wird also mit Mais gehandelt, der eigentlich gar nicht da ist. Der Preis für den Mais steigt, die Spekulanten bereichern sich und Menschen in Entwicklungsländern leiden unter den gestiegenen Preisen. Es ist aber oft sehr schwer Spekulationen zu unterbinden und aufzudecken und wenn doch, ist es oft schon zu spät. (03.09.2018/ac/a/m)









