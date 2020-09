Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (30.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der kriselnde US-Flugzeugbauer wolle die Montage seiner Boeing 787 "Dreamliner" nach North Charleston, South Carolina verlagern. Das habe das "Wall Street Journal" von eingeweihten Personen erfahren. Bislang werde das Flugzeug noch an beiden Standorten produziert.Der Dow Jones-Konzern habe bereits im Juli erklärt, man suche nach Optionen, um der sinkenden Nachfrage nach dem Langstreckenjet zu begegnen. Damit würde die Montage des "Dreamliner" von der US-Westküste komplett an die Ostküste wechseln. Aktuell werde die Maschine noch im Werk Everett im US-Bundesstaat Washington montiert. Wie viele Mitarbeiter von dem Schritt betroffen sein könnten, bleibe nach Angaben der Zeitung unklar.Der Flugzeugbauer stehe auch abseits der Corona-Pandemie mit seiner Boeing 787 wegen Produktionsmängeln unter Druck. Anfang September habe das Unternehmen eingeräumt, dass Inspektionen wegen der Mängel für Verzögerungen bei den Auslieferungen gesorgt hätten. Offen bleibe laut dem Blatt ebenfalls, ob diese Probleme entscheidend für die Verlagerung der Montage seien.Boeing sei schwer angeschlagen und müsse sparen. Die "Dreamliner"-Produktion sei gesenkt worden. Bis 2022 würden monatlich nur noch sechs statt zehn Flugzeuge hergestellt. Die Corona-Pandemie und das Debakel um den nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max hätten den Konzern tief in die roten Zahlen gebracht. Zuletzt sei Hoffnung aufgekeimt, dass es beim Krisenflieger zu einer baldigen Wiederzulassung komme.Als Rückschlag gelte auch, dass die Bundeswehr das Verfahren für den Kauf neuer schwerer Transporthubschrauber der Streitkräfte aus Kostengründen vorerst abgebrochen habe. Die Bundeswehr suche nach einem Nachfolger für den in die Jahre gekommenen Sikorsky CH-53G, der bis 2030 aus dem Betrieb genommen werden solle.Nach wie vor liege das Geschäft von Boeing coronabedingt am Boden. Ohne eine Bewältigung der Corona-Pandemie werde sich darin nichts maßgeblich ändern.Kurzfristig orientierte Anleger können dagegen auf einen zu erwartenden Aufschwung mit der Wiederzulassung der Boeing 737 Max spekulieren, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Alle anderen sollten an der Seitenlinie warten. (Analyse vom 30.09.2020)