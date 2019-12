Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

289,65 EUR -2,29% (17.12.2019, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

289,40 EUR -1,38% (17.12.2019, 15:13)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

327,00 USD -4,29% (16.12.2019, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (17.12.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Boeing habe bekannt gegeben, die Produktion des seit März 2019 mit einem weltweiten Flugverbot belegten Flugzeugmodells 737 MAX ab Januar 2020 vorübergehend einzustellen. Die Produktionseinstellung der 737 MAX sei eine drastische Maßnahme, denn schließlich handle es sich bei der 737 MAX um den Hauptumsatzträger des Boeing-Konzerns.Neben den von Boeing offiziell angeführten Gründen dürften auch zunehmender Druck der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA sowie das Thema Liquidität eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben. Mit dem Produktionsstop könnte sich Boeing aber, zumindest wenn dieser lange anhalte, auch neue Probleme einhandeln. Neben der Frage, wie lange die rund 12.000 Mitarbeiter gehalten werden könnten, die ja für den späteren Produktionshochlauf benötigt würden, würden zunehmend die vielen Zulieferer in den Fokus rücken. Kleinere Zulieferer könnten durch den Ausfall schnell in eine Existenzkrise geraten und dann die Zulieferkette durcheinanderbringen. Zudem dürften die Kompensationsforderungen weiter zunehmen.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Boeing-Aktie. Das Kursziel werde von USD 290,00 auf USD 275,00 gesenkt. (Analyse vom 17.12.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": Keine vorhanden.Börsenplätze Boeing-Aktie: