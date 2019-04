Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin eine Übergewichtung.Die Q1-Auslieferungen von Boeing Co. haben den Erwartungen weitgehend entsprochen.Das Management müsse nun umfangreiche Annahmen treffen obwohl es nur eine kleine Basis von Fakten gebe. Die Unsicherheiten würden sich darauf gründen, wie lange die 737 Max am Boden bleiben müssten und wie schnell Boeing den Max-Bestand nach dem Wegfall des Flugverbots abbauen könne, so der Analyst Seth Seifman.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein, senken aber das Kursziel von 450,00 auf 430,00 USD.