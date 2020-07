Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Airbus-Rivale stecke wegen seines Absturzfliegers 737 Max ohnehin schon tief in der Krise. Die Corona-Krise habe dafür gesorgt, dass auch viele der übrigen Flugzeuge am Boden hätten bleiben müssen. Das schädige offenbar Teile der Triebwerke. Die US-Aufsichtsbehörde FAA habe nun eine "Notlufttüchtigkeits-Anweisung" für rund 2.000 Maschinen der Baureihe 737 herausgegeben. Ein weiterer Schlag für Boeing.Die US-Luftfahrtaufsicht Federal Aviation Administration (FAA) habe wegen Korrosionsgefahr bei Triebwerks-Ventilen eine "Emergency Airworthiness Directive" für weltweit rund 2.000 Maschinen der bei Fluggesellschaften seit Jahren beliebten Baureihe 737 herausgegeben. Die Direktive betreffe Jets, die sieben oder mehr Tage am Stück nicht im Flugbetrieb seien. Es handele sich dabei nicht um den nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Unglücksflieger 737 Max, sondern um die weiterhin im Flugbetrieb befindlichen älteren Modelle vom Typ 737 NG und 737 Classic. Das Problem sei von Inspektoren der Behörde festgestellt worden und könne schlimmstenfalls zu Triebwerksversagen führen, so die FAA. Auch ein Neustart während des Fluges sei dann nicht mehr möglich, eine Notlandung unvermeidlich.Boeing habe mitgeteilt, Fluggesellschaften dazu geraten zu haben, die Ventile als Vorsichtsmaßnahme zu überprüfen und notfalls auszutauschen. In der Corona-Krise könne sich leichter Rost bilden, weil viele Maschinen, erklärt habe der Hersteller stillstünden. Bei Mängeln unterstütze Boeing die Kunden beim Austausch der Bauteile.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: