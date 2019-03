XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

329,63 EUR -2,18% (18.03.2019, 09:23)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

328,00 EUR -1,89% (18.03.2019, 09:39)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

378,99 USD +1,52% (15.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Black-Box-Daten der beiden abgestürzten Flugzeugen von Lion Air und Ethiopian Air würden sich nach den jüngsten Auswertungen von Spezialisten in vielerlei Hinsicht ähneln. Dies bestätige den Verdacht, dass es sich hierbei um einen Systemfehler der beiden Boeing-Flugzeugen handle. Zudem würden nun weitere schwere Vorwürfe gegen Boeing aufkommen.So berichte der US-Journalist Dominic Gates von der "Seattle Times" von schweren Verstößen des Flugzeugbauers und der US-Flugaufsichtsbehörde. So seien offensichtlich Teile der Flugtests und der Entwicklung ohne direkte Aufsicht der zuständigen Behörde erfolgt. Sollten sich diese Vorwürfe bestätigen, würden Boeing satte Strafen drohen.Grundsätzlich sollten Investoren aber trotz aller aktuellen Risiken im Hinterkopf behalten, dass Boeing Teil eines mächtigen Duopols sei, das den Flugzeugmarkt wohl noch über Jahre hinweg beherrschen werde. Zwar könnte womöglich die eine oder andere Airline aufgrund der beiden Flugzeugabstürze bei einigen Bestellungen eher von Boeing zu Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) wechseln. Da Airbus mit seinen ohnehin schon prall gefüllten Auftragsbüchern aber gar nicht in der Lage wäre, zusätzlich größere Orders abzuarbeiten, werde auch Boeing in den nächsten Jahren weiterhin satte Gewinne einfahren. Die diversen Abgesänge auf das Unternehmen in zahlreichen Medien würden daher viel zu früh erscheinen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: