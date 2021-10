Anleger sollten die Boeing-Aktie weiterhin meiden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

183,22 EUR -0,65% (22.10.2021, 20:00)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

213,1644 USD -0,55% (22.10.2021, 19:48)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (22.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Lufthansa bekomme im nächsten Jahr ihren ersten Boeing-Dreamliner und habe sich dafür den Namen "Berlin" von einem ausrangierten Airbus A380 gesichert. Im Gegensatz zu dieser nicht kursrelevanten Meldung sehe's mit zwei anderen anders aus. Die Boeing-Aktie könne davon am Freitag jedoch nicht profitieren.Die Ratingagentur Fitch habe den Rating-Ausblick für den Flugzeugbauer heute von "negativ" auf "stabil" geändert. Das Langfrist-Rating für Boeing sowie die vorrangigen unbesicherten Schuldtitel würden jedoch mit "BBB-" und das Kurzfristrating bei "F3" unverändert bleiben.Die Revision des Ausblicks spiegele die Entwicklungen im vergangenen Jahr bei den Coronavirus-Impfstoffen, der Erholung des Flugverkehrs und bei der 737 Max wider, habe Fitch mitgeteilt. Diese Entwicklungen hätten die Unsicherheit in den Prognosen von Fitch verringert. In Kombination mit der Liquiditätsposition von Boeing hätten sie auch die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Herabstufung verringert.Fitch glaube, dass Boeing den Höchststand der Verschuldung überschritten und größtenteils auch das Cash-Burn-Tal überwunden habe. Die erheblichen Kostensenkungen der vergangenen zwei Jahre sollten dazu beitragen, den Druck auf die Finanzlage von Boeing zu verringern. Auch ein großer Auftragsbestand stütze das Fitch-Rating für Boeing.Der skandalträchtige Flugzeug-Typ "737 Max" werde in den Jahren 2022 und 2023 zu einer guten Entwicklung des freien Cashflow beitragen. Auch China dürfte die 737 Max bald neu zertifizieren.Tatsächlich sei eine Mehrheit der Wall Street-Analysten derzeit für Boeing-Aktien optimistisch gestimmt. Die schlechte Nachricht: Dem Boeing-Papier würden die guten News bislang nicht helfen. Im Gegenteil: Der Dow Jones -Wert sei wieder unter seine 50-Tage-Linie gerutscht und steuere auf die Unterstützungszone bei 207 bis 208 Dollar zu.Der einstige Weltmarktführer für Passagierflugzeuge habe das Tal der Tränen fundamental wohl durchschritten. Der Chart verheiße jedoch noch keine große Wende zum Besseren.