Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

334,29 EUR +0,29% (29.03.2019, 08:33)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,49 EUR (28.03.2019)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

374,44 USD +0,06% (28.03.2019)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Luftfahrtriese Boeing sei nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien von Angehörigen eines Todesopfers verklagt worden. Die Kläger würden Schadenersatz wegen eines angeblichen Defekts der Unglücksmaschine vom Typ 737 Max 8 fordern. Das gehe aus der Klageschrift hervor, die am Donnerstag beim US-Bundesgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereicht worden sei. Eine Stellungnahme von Boeing habe zunächst nicht vorgelegen. Der Konzern stehe nach dem Absturz, bei dem insgesamt 157 Menschen ums Leben gekommen seien, massiv in der Kritik. Ende Oktober sei bereits ein baugleiches Flugzeug in Indonesien abgestürzt, auch hier seien etliche Klagen gefolgt.Zudem habe es einen Entscheid der Welthandelsorganisation (WTO) im jahrelangen Streit um Boeing-Subventionen gegeben. Hier seien die USA in letzter Instanz unterlegen. Die US-Regierung habe nicht alle schon 2011 und 2012 als illegal eingestuften Begünstigungen für den US-Flugzeugbauer wie verlangt zurückgenommen, habe das WTO-Berufungsgremium am Donnerstag geurteilt. Dem europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus seien dadurch "bedeutende Verkäufe entgangen", aber wie hoch der Schaden sei, habe aber nicht festgestellt werden können, so das Gremium.Das Urteil mache den Weg für Vergeltungsmaßnahmen seitens der Europäischen Union frei, die den Fall vor 15 Jahren angestoßen habe. Über die Höhe entscheide ein WTO-Schlichter. Airbus gehe dabei von Milliardenbeträgen aus. Gleichzeitig seien vor der WTO aber Milliardenforderungen der Amerikaner anhängig, die in einer Klage gegen die EU wegen illegaler Airbus-Subventionen 2018 die Oberhand behalten hätten. Die USA hätten Strafzölle in Höhe von elf Milliarden Dollar jährlich beantragt, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten jetzt mitgeteilt habe. Auch hier entscheide der WTO-Schlichter.Letztendlich hätten beide Seiten die WTO-Entscheidung als Sieg für sich verbucht. "Die Entscheidung ist für die EU begrüßenswert, aber auch für ihre Flugzeugindustrie und die Mitarbeiter", habe EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström gesagt. Doch auch die US-Regierung habe sich zufrieden gezeigt: Die WTO habe die meisten EU-Vorwürfe abgewiesen, so ein Sprecher. Im Gegensatz dazu sei das Urteil wegen der Airbus-Subventionen deutlich schärfer ausgefallen.Anleger, die bei Boeing bereits investiert sind, beachten den Stopp bei 270,00 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung des "Aktionär" Mitte 2017 könnten sich Anleger hier trotz des jüngsten Kurseinbruchs über ein Plus von mehr als 85% freuen. (Analyse vom 29.03.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link