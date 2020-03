Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern strauchele mittlerweile bedenklich. Boeing habe durch den Absturz von zwei Maschinen des Typs 737 Max hausgemachte Probleme. Jetzt komme auch noch die größte Krise in der Luftfahrtgeschichte infolge der Coronavirus-Pandemie hinzu. Um zu überleben, ergreife der Airbus-Erzrivale jetzt immer drastischere Maßnahmen.Boeing habe am Freitag mitgeteilt, dass Vorstandschef Dave Calhoun und Verwaltungsratsvorsitzender Larry Kellner bis zum Jahresende keine Bezahlung mehr erhalten würden. Zudem setze der US-Flugzeugbauer seine Dividendenzahlung bis auf Weiteres aus und lasse sein bereits seit April 2019 ruhendes Aktienrückkaufprogramm noch länger pausieren.Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge versuche Boeing, bei der US-Regierung mehr als 20 Mrd. USD an Hilfsgeldern für sich und Unternehmen aus seiner Produktionskette zu bekommen. Vor wenigen Tagen habe der US-Konzern bereits bekanntgegeben, dass er eine bestehende Kreditlinie von 13,8 Mrd. USD vollständig abgerufen habe, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: