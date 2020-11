NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

202,40 USD +8,17% (16.11.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (17.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Letzte Woche hätten sie nach einer langen Abstinenz die Boeing-Aktie wieder einmal analysiert. Ihre Kernargumente seien seinerzeit das Nutzen der horizontalen Marken bei rund 150 USD als Sprungbrett sowie das Auflösen einer klassischen Korrekturflagge nach oben gewesen. Letzteres sogar mit einem Aufwärtsgap bei 158,47/172,23 USD. Damit seien wir beim Thema: Schließlich habe der Flugzeugbauer zu Wochenbeginn eine weitere Kurslücke (187,26 USD zu 191,36 USD) gerissen. Dieses Gap trage maßgeblich zu einer nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 179,36 USD) bei. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit grünes Licht signalisieren. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Bodenbildung im Verlauf des Wochen-RSI. Per Saldo würden sie gute Chance sehen, dass die Aktie in den nächsten Wochen bis zum Juni-Hoch bei 234,20 USD vorstoßen werde. Zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus der 38,2%-Korrektur von März 2019 bis März 2020 (225,35 USD) sowie dem 61,8%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2016 (233,45 USD) entstehe hier eine wichtige Kumulationszone. Unter Risikogesichtspunkten biete das jüngste Gap Tradern die Gelegenheit, ihre Stopps engmaschig nachzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:169,90 EUR -0,53% (17.11.2020, 08:44)