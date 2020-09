Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



In einem starken Gesamtmarkt habe die Boeing-Aktie am Freitag ihre Gewinne kontinuierlich ausbauen können. Das Papier habe zusätzlichen Rückenwind durch positive Neuigkeiten der Flugsicherungsbehörde FAA erhalten. Deren Chef wolle in der kommenden Woche einen Testflug mit der 737 Max unternehmen, um die Prüfungen abschließen zu können. Eine Aufhebung des Fluverbots noch in diesem Jahr scheine möglich. Dies habe neue Hoffnung gemacht, dass die Aufhebung des anhaltenden Flugverbots für diese Jets durch die US-Behörde FAA zum Jahresende vielleicht doch noch realistisch sei. In der Folge von zwei Unfällen müssten die Flieger schon seit März 2019 am Boden bleiben.Die Leidenszeit der Boeing-Aktionäre könnte bald vorbei sein. Sollte tatsächlich das Flugverbot noch in diesem Jahr aufgehoben werden, dürfte die Aktie wieder deutlich Boden gutmachen. Risikofreudige Anleger könnten einen ersten Fuß in die Tür setzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)