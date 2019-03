Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

327,84 EUR -1,94% (18.03.2019, 10:04)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

378,99 USD +1,52% (15.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Boeing-Aktie sei am Freitag gestiegen, nachdem sie an den Tagen zuvor Prügel bezogen habe. Der Flugzeugabsturz laste aber weiter auf der Boeing-Aktie. Das kleine Plus vom Freitag könnte sich relativ schnell wieder in Luft auflösen, denn es gebe Berichte vom Wochenende, die Boeing vorwerfen würden, dass man unter Umständen bei der Entwicklung dieses Maschinentyps, vor allem bei der bestimmten Software, geschlampt habe und dass man die Aufsichtsbehörden falsch informiert habe, was den Entwicklungsstand und die Testergebnisse betreffe. Sollte sich das als richtig erweisen, sollte die Boeing-Aktie in den kommenden Wochen schwächer unterwegs sein. Wenn es sich wirklich zeige, dass ein Design-Fehler zum Absturz geführt habe, könnten Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden und die hätten dann einen Bestrafungscharakter. Das könnte für den Konzern wirklich teuer werden, denke der Börsenexperte.Martin Weiss würde die Boeing-Aktie momentan nicht anfassen wollen, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:327,50 EUR -2,81% (18.03.2019, 09:58)