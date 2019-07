Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse der Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies & Co:Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die Aktien von Boeing Co. seien aus der "Franchise Pick List" gestrichen worden. Die langfristige Story habe sich wegen der 737 MAX-Probleme nicht groß geändert. Die von der Flugaufsicht geforderten Softwarekorrekturen dürften aber bedeuten, dass die Maschinen wohl kaum vor Ende des Jahres wieder in Dienst gestellt würden.Der Aktienkurs sei zwar von den Jahreshochs deutlich entfernt. Nichtsdestotrotz stünden auf Sicht der letzten 24 Monate immer noch Kursgewinne von 80% zu Buche. Verzögerungen bei den Auslieferungen könnten auf kurze Sicht Katalysatoren zur Mangelware machen, so die Analystin Sheila Kahyaoglu.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co halten in ihrer Boeing-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und bestätigen das Kursziel von 448,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:313,20 Euro -1,74% (02.07.2019, 16:49)