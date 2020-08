Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die seit eineinhalb Jahren mit einem Flugverbot belegte Boeing 737 Max fliege noch nicht. Die US-Flugaufsicht FAA habe jedoch Anfang August nach dem erfolgreichen Abschluss von Testflügen mit dem Typ und einer vorläufigen Zulassung noch einige konkrete Konstruktionsänderungen vorgeschrieben. Sobald diese abgenommen würden, dürfte einem Neustart nichts im Wege stehen.Boeing habe nach einer neunmonatigen Durststrecke wieder eine neue Bestellung für Flugzeuge des Unglückstyps 737 Max bekommen. Die polnische Fluggesellschaft Enter Air habe zwei Maschinen mit einer Option auf zwei weitere geordert, habe der US-Flugzeugbauer mitgeteilt. Zuletzt habe Boeing im November 2019 neue Aufträge für die 737 Max bekanntgegeben. Zugleich seien im ersten Halbjahr dieses Jahres 355 Bestellungen von Maschinen des Typs storniert worden.Boeing treibe derweil die Ausweitung des geplanten Stellenabbaus wegen der Corona-Krise voran. Der US-Konzern wolle Mitarbeitern u.a. in der Verkehrsflugzeugsparte und im Servicegeschäft ein Abfindungspaket anbieten, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet und habe sich dabei auf eine Botschaft von Boeing-Chef Dave Calhoun an die Mitarbeiter berufen. Dabei gehe es um den Abbau von Jobs über die bisher genannte 10%-ige Kürzung hinaus. Details wolle Boeing den Beschäftigten ab dem 24. August nennen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: