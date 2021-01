Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der einst größte Flugzeugbauer der Welt sei nach 737-Max-Debakel und Corona-Krise nur noch ein Schatten seiner selbst. Am Dienstag habe Boeing seine Auftrags- und Auslieferungsbilanz für das vergangene Jahr vorgelegt und die sei noch schlechter als befürchtet ausgefallen.Der Boeing-Konzern habe nach eigenen Angaben 2020 gut 650 Stornierungen verkraften müssen. Insgesamt seien sogar mehr als 1.000 Bestellungen aus dem Orderbuch gestrichen worden, weil viele Aufträge als unsicher gelten würden. Mit nur 157 Verkehrsflugzeugen seien auch die Auslieferungen im vergangenen Jahr historisch schlecht ausgefallen.Die Boeing-Aktie habe sich nach einem vorübergehenden Zahlenschock bis zum US-Handelsschluss am Dienstag leicht ins Plus vorarbeiten können. In den kommenden Tagen komme es darauf an, ob der Kurs die 50-Tage-Linie bei 206,50 USD verteidigen könne.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: