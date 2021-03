Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

185,16 EUR -0,56% (02.03.2021, 12:09)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

185,34 EUR -0,53% (02.03.2021, 12:25)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

224,39 USD +5,84% (01.03.2021, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Beim US-Flugzeugbauer wollten die negativen Schlagzeilen einfach nicht abreißen. Zum Wochenstart habe die Boeing-Aktie aber den Sprung an die Spitze der Top-Performer im Dow Jones geschafft. Was stecke hinter dem Kurssprung? In welcher technischen Verfassung sei die Boeing-Aktie wirklich?Eigentlich seien es traumhafte Zustände bei den Flugzeugbauern. Sie hätten wenig Konkurrenz und volle Auftragsbücher über Jahre. Bei Boeing stünden aktuell über 4.000 Bestellungen in den Büchern. Bedingt durch die anhaltende Corona-Krise, das Debakel mit der 737 MAX und weiteren technischen Pannen bei anderen Flugzeugen, seien viele Auftraggeber vorsichtig und würden sich mit Neubestellungen zurückhalten oder einige Bestellungen stornieren.Zum Wochenstart habe Boeing aber glänzen können, als Reuters berichtet habe, dass United Airlines 25 Flugzeuge vom Typ 737 MAX geordert habe. Der Markt habe den Auftrag als Vertrauensbeweis in die Kompetenz des Flugzeugbauers gewertet und die Aktien seien stark gefragt gewesen. Die Boeing-Aktie sei an der Spitze vom Dow Jones gewesen und habe um 6% zugelgt. Seit Jahresbeginn habe die Boeing-Aktie damit den Sprung in den positiven Bereich geschafft und weise eine Jahresperformance von 4% auf.Boeing habe operativ weiterhin an einigen Fronten zu kämpfen. Technisch betrachtet befinde sich die Aktie in einer scheinbar nicht enden wollenden Seitwärtsbewegung. Entwarnung gebe es erst, sobald die Aktie nachhaltig über 245 USD steige. Ernsthafte Sorgen müssten sich die Flugzeugbauer aufgrund der hohen Auftragsbestände aber nicht machen. "Der Aktionär" bevorzuge die Airbus-Aktie, da der europäische Konzern weniger Probleme und mehr Aufträge vorweisen könne, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: