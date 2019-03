XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Flugzeugbauer gerate mehr und mehr unter Druck. Nachdem nun klare Ähnlichkeiten zwischen den beiden Unglücken in Indonesien und Äthiopien festgestellt worden seien, deute vieles darauf hin, dass es sich um einen Systemfehler handle. Für Boeing könnte das teuer werden. Was sei nun bei der Aktie zu tun?Anleger, die noch an Bord seien, sollten zunächst weiterhin Ruhe bewahren. Denn aufgrund der enorm starken Marktstellung und der bis Mitte des kommenden Jahrzehnts komplett gefüllten Auftragsbücher des großen Rivalen Airbus, würden wohl nicht allzu viele Airlines ihre Bestellungen streichen und die Geschäftsbeziehungen kappen - selbst wenn Boeing offenbar bei der Konstruktion und der Zulassung der 737 Max 8 schwere Vorwürfe zu machen seien.Rein charttechnisch betrachtet wäre nun wichtig, dass sich der Dow-Jones-Titel weiterhin oberhalb der Unterstützungen bei 367 Dollar sowie 363 (hier verläuft die 90-Tage-Linie) und 358 Dollar (200-Tage-Linie) halte. Andernfalls könnte ein Abverkauf bis in Richtung des 2019er-Tiefs bei 309 Dollar oder sogar des 2018er-Tiefs bei 292 Dollar folgen.Wer nicht investiert sei, sollte jetzt eher auf die Aktie des Rivalen Airbus setzen. Anleger, welche noch Boeing-Papiere im Depot haben, bewahren indes nach wie vor die Ruhe und beachten den Stopp bei 270,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Boeing-Aktie: