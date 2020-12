Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (07.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) unter die Lupe.An der Wall Street herrsche zum Wochenstart weitgehend Zurückhaltung, die großen Indices würden nachgeben. Unangefochten an der Dow-Jones-Spitze glänze aber die Boeing-Aktie. Grund sei eine KurszielVerdoppelung durch die Analysten der Schweizer Großbank UBS. Dabei gebe es auch schlechte Nachrichten, die der Markt jedoch weitgehend ignoriere.Vor dem Wochenende sei bekannt geworden, dass Boeing die Fertigungsrate seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" angesichts schwacher Nachfrage und Produktionsmängeln weiter verringern wolle. Außerdem falle die weltgrößte Luftfahrtmesse im nächsten Jahr wegen der Corona-Krise aus. Die Veranstalter hätten ihre Entscheidung mit der weltweiten Gesundheitskrise und den immensen Besucherströmen begründet, die die Paris Air Show normalerweise anziehe. Die Absage sei daher unausweichlich gewesen. In normalen Jahren würden Flugzeughersteller wie Boeing auf diesen Messen Aufträge in Milliardenhöhe einsammeln.Boeing leide weiterhin unter den Corona-bedingten Einschränkungen des weltweiten Luftverkehrs. An der Börse werde jedoch die Zukunft gehandelt und da solle es längerfristig wieder besser aussehen. Noch seien das allerdings alles Vorschusslorbeeren. "Der Aktionär" bleibe vorsichtig und halte nach wie vor Airbus für die bessere Flugzeugbauer-Aktie, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: