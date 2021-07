Börsenplätze Boeing-Aktie:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Neue Produktionsmängel beim Langstreckenjet Boeing 787 "Dreamliner" würden den den US-Konzern dazu zwingen, sein Auslieferungsziel für den Typ deutlich zu senken. Weitere Inspektionen und Reparaturen seien bei etlichen 787-Fliegern nötig, die noch nicht an Kunden übergeben worden seien.Boeing rechne damit, dieses Jahr weniger als die Hälfte seiner derzeit gelagerten 787-Maschinen ausliefern zu können. Deshalb werde auch die Produktion des Modelltyps vorübergehend gedrosselt. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA habe bereits am Vorabend mitgeteilt, dass bei den ohnehin schon laufenden Inspektionen am "Dreamliner" neue Probleme entdeckt worden seien und Boeing Maschinen auf Lager vorerst nicht mehr ausliefern werde. Zuletzt hätten Analysten die Anzahl dieser Jets auf rund 100 Stück geschätzt. Es handele sich allerdings nicht um eine akute Bedrohung für die Flugsicherheit, habe die Behörde betont. Die FAA habe sich auch vorbehalten, Reparaturen an 787-Modellen anzuordnen, die bereits im Flugbetrieb seien.Boeing habe ohnehin schon länger mit Problemen wegen Produktionsmängeln beim "Dreamliner" zu kämpfen, unter denen die Auslieferungen des wichtigen Modells leiden würden. Der Konzern sei zudem stark angeschlagen von den Folgen der Corona-Krise und des Debakels um seine bestverkaufte Baureihe 737 Max, die nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten mehr als anderthalb Jahre lang weltweit mit Flugverboten belegt gewesen sei.Anleger hätten nervös auf die neueste Hiobsbotschaft von Boeing reagiert. Der US-Luft- und Raumfahrt-Konzern schaffe es weiterhin nicht, seine Probleme in den Griff zu bekommen. "Der Aktionär" rate, bei Boeing weiterhin an der Seitenlinie zu verharren. Da zudem möglicherweise auch noch eine Kapitalerhöhung bevorstehe, könnte die Boeing-Aktie noch weiter abrutschen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link