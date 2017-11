Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(21.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse der Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies & Co:Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die Analysten von Jefferies & Co demonstrieren größere Zuversicht in die EPS-Kraft von Boeing Co. Dank einer robusten Nachfrage im kommerziellen Luftfahrtbereich und einer höheren Produktivität dürfte das Ergebnis je Aktie prozentual leicht zweistellig steigen können.Die Analystin Sheila Kahyaoglu schätzt, dass Boeing bis 2020 einen Free Cash flow je Aktie von mehr als 21 USD erwirtschaften kann. Im Zuge dieser positiven Entwicklung sollte auch der Aktienkurs steigen.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co halten in ihrer Boeing-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und setzen das Kursziel von 300,00 auf 312,00 USD herauf.Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:227,00 Euro +0,62% (21.11.2017, 14:05)