Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

169,00 Euro +0,12% (10.04.2017, 13:29)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 179,20 +0,20% (10.04.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(10.04.2017/ac/a/n)

Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Peter Arment von Robert W. Baird:Peter Arment, Analyst von Robert W. Baird, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Robert W. Baird gehen davon aus, dass Boeing Co. solide Zahlen zum ersten Quartal 2017 vorlegen werde. Die Ergebnisse dürften sich im Rahmen der Konsensprognosen bewegen.Trotz der Kursgewinne im bisherigen Jahresverlauf rechnet Analyst Peter Arment mit weiterem Aufwärtspotenzial. Boeing komme bei den bedeutenden Produktprogrammen voran und habe robuste Perspektiven was die Cash flow-Generierung angehe. Damit seien weitere Aktienrückkäufe und eine attraktive Dividenden möglich.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "outperform" ein und setzen das Kursziel von 182,00 auf 208,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:169,20 Euro +1,14% (10.04.2017, 12:54)