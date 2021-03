Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

205,40 EUR +6,03% (10.03.2021, 21:17)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

201,00 EUR +4,05% (10.03.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

245,38 USD +6,40% (10.03.2021, 21:05)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Boeing-Aktie baue ihre Gewinne vom Vortag aus und springe am Mittwoch an die Spitze des US-Leitindex Dow Jones. Neben dem freundlichen Gesamtmarkt würden dabei auch aktuelle Nachrichten aus der Luftfahrtbranche eine Rolle spielen.Nach Einschätzung von Aktien-Guru Jim Cramer trage zur Partystimmung beim krisengeplagten US-Flugzeugbauer auch der jüngste Deal zum Zusammenschluss der General-Electric-Sparte GECAS und der Leasing-Gesellschaft AerCap bei. Das Timing deute auf den "tosenden Boom in der Reisebranche" hin, der bald Fahrt aufnehmen könnte, so Cramer. AerCap sei clever genug, sich dafür jetzt entsprechend aufzustellen. Eine Belebung des internationalen Flug- und Reisemarkts würde natürlich auch den Flugzeugbauern in die Karten spielen.Bereits am Vortag habe Boeing selbst gute Nachrichten verkündet: Im Februar seien 82 Flugzeuge verkauft und 51 Bestellungen storniert worden. Damit habe es zum ersten Mal seit über einem Jahr mehr Bestellungen als Stornierungen gegeben.Die Stimmung in der Luftfahrtbranche bessere sich, die Auftragsbücher seien gut gefüllt und das Chartbild helle sich endlich auf: Der Jubel der Boeing-Aktionäre scheine nachvollziehbar. "Aktionär"-Favorit unter den Flugzeugbauern bleibe jedoch die Aktie des europäischen Rivalen Airbus, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: