Tradegate-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

27,60 EUR +3,76% (18.11.2021, 13:01)



XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:

27,20 EUR +2,26% (18.11.2021, 11:40)



ISIN Blue Cap-Aktie:

DE000A0JM2M1



WKN Blue Cap-Aktie:

A0JM2M



Ticker-Symbol Blue Cap-Aktie:

B7E



Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (18.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Blue Cap AG (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) unverändert mit "buy".Bezüglich der Gold- und Silberscheideanstalt Carl Schaefer habe Blue Cap noch im Rahmen der Neunmonatsberichterstattung von einer weiter angespannten Anliefersituation und einem rückläufigen Umsatz und Ergebnis berichtet. Vor diesem Hintergrund würden die Aktienanalysten von SMC Research es als eine positive Überraschung einstufen, dass dem Management jetzt der Verkauf der Beteiligung an die ebenfalls im Edelmetallsektor aktive Bauer-Walser AG zu einem Preis im unteren einstelligen Millionenbereich gelungen sei. Der Gesamterlös der Transaktion (inklusive einer noch zu verwertenden Immobilie) solle knapp über dem per Ende Juni ermittelten Net Asset Value von 4 Mio. Euro liegen, womit in der etwa fünfjährigen Haltedauer ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 3,1 und ein interner Zins von rund 20 Prozent erzielt worden sei.Da Carl Schaefer per Ende September entkonsolidiert werde, habe das Management die Umsatzprognose angepasst. Statt der zuvor erwarteten ca. 265 Mio. Euro (entsprechend dem unteren Ende der kommunizierten Spanne von 265 bis 275 Mio. Euro) sollten es nun 255 bis 260 Mio. Euro werden, die bereinigte EBITDA-Marge solle weiter am unteren Ende der zuvor kommunizierten Spanne von 8 bis 9 Prozent liegen.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten den Wertbeitrag von Carl Schaefer bzw. dem Bereich Metalltechnik im Rahmen einer vorsichtigen Herangehensweise im Jahresverlauf auf null reduziert. Mit der Transaktion habe sich ihr Potenzialwert somit um geschätzte 4,2 Mio. Euro erhöht, wodurch ihr Kursziel auf 45,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro) gestiegen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Blue Cap-Aktie: