NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

27,69 USD +37,15% (25.10.2021, 22:10)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung. (26.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol Deutschland: 1ZB, NYSE-Ticker-Symbol: BE) charttechnisch unter die Lupe.Nach der fulminanten Kursrally der vorangegangenen 18 Monate habe sich die Bloom Energy-Aktie seit dem Hoch vom Februar (44,95 USD) eine Atempause gegönnt. Das beschriebene Kräftesammeln sei nun aber voraussichtlich beendet, denn gleich mehrere Argumente würden den Titel derzeit charttechnisch attraktiv machen. Zunächst trage die beschriebene Konsolidierung die Züge einer abc-Korrektur, deren Ausmaß zudem überaus interessant sei. So sei die Nackenzone der großen Bodenbildung der letzten Jahre - verstärkt durch das 61,8%-Retracement des gesamten Hausseimpulses (18,58 USD) - lehrbuchmäßig zurückgetestet worden. Durch diesen Pullback erfahre die untere Umkehr also eine zusätzliche Bestätigung. Die jüngsten Kursavancen würden nun für den Bruch des Korrekturtrends seit Februar (akt. bei 19,97 USD) und zwar per Aufwärtsgap (22,15/24,87 USD) bzw. inklusive eines neuen MACD-Kaufsignals sorgen. Somit sei gleichzeitig der Abschluss einer "bullishen" Keilformation gelungen. Die Hochs bei gut 28 USD - verstärkt durch ein weiteres Fibonacci-Level (28,55 USD) - würden nun ein erstes Erholungsziel abstecken. Perspektivisch sei aber sogar ein Wiedersehen mit dem o. g. Februarhoch möglich. Als Stopp sei indes die 90-Wochen-Linie (akt. bei 19,45 USD) prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:23,90 EUR +0,17% (26.10.2021, 09:08)