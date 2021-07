Börsenplätze BlackRock-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

745,60 EUR +1,08% (15.07.2021, 09:35)



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

748,80 EUR +0,62% (15.07.2021, 09:50)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

880,32 USD -3,06% (14.07.2021)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (15.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät die BlackRock-Aktie (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse zu kaufen.Gestern habe der heimliche Star der Wall Street seine Zahlen zum Q2 vorgelegt. Der Vermögensverwalter BlackRock gebe weiter Vollgas und habe das verwaltete Vermögen auf schwindelerregende Höhen gesteigert. Die Gewinne würden fließen und in den Kernsparten laufe es top. Anleger hätten nach der Veröffentlichung den Wert allerdings abverkauft. "Der Aktionär" beleuchte die möglichen Ursachen und zeige auf, was Anleger jetzt tun sollten.Den Gewinn hätten die Amerikaner um 28 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar hochgeschraubt, was vor allem auf höhere Provisionen aus Fondsgebühren zurückzuführen sei. Je Aktie habe die von CEO Larry Fink geführte Firma 10,03 Dollar erzielt und den Konsens von 9,46 Dollar geschlagen. Der Umsatz sei um 32 Prozent auf 4,82 Milliarden in die Höhe geschnellt und habe ebenfalls über den Erwartungen gelegen. Dort steche neben höheren Provisionen vor allem die Technologieplattform Aladdin heraus: 14 Prozent mehr Erlöse hätten diese Produkte auf sich vereinnahmen können.Die positive Geschäftsentwicklung von BlackRock liege vor allem an der Fähigkeit beständig neue Kundengelder einzusammeln. Von April bis Ende Juni seien weitere 81 Milliarden Dollar an Nettomittelzuflüssen registriert worden. Nun verwalte der Konzern die unglaubliche Summe von 9,49 Billionen Dollar und damit rund ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Das entspreche der halben Wirtschaftsleistung der USA aus der Zeit vor der Pandemie.Obwohl CEO Fink also mit einem Top-Zahlenwerk aufgewartet habe, sei die Aktie am Ende mit einem Minus von rund drei Prozent aus dem Handel gegangen. Viele Anleger dürften die abermals gute Entwicklung zu Gewinnmitnahmen genutzt haben. Zudem habe der Markt teilweise immer noch nicht verstanden, wie riesig die Potenziale der Firma seien. Obwohl das Wachstum in den vergangenen zehn Jahren mehr als stark gewesen sei, sei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Denn der Vermögensverwalter ziele nun ganz klar auf die auf die private Altersvorsorge ab und dort gebe es nicht nur in Europa viel Nachholbedarf.Fabian Strebin von "Der Aktionär" ist weiter optimistisch gestimmt für die Titel und rät zum Kauf. Das Ziel liege bei 1.000,00 Euro, ein Stopp sollte bei 500,00 platziert werden. (Analyse vom 15.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link