Im Zuge des Börsengangs von Siemens‘(ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) Medizintechniksparte Healthineers sei das Basisangebot der Aktien bereits gestern, den ersten Tag der bis 15. März laufenden Zeichnungsfrist, voll gezeichnet gewesen.



Heute Morgen hat Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) Quartalszahlen vorgelegt, wobei das EBIT im Schlussquartal die Markterwartungen im Wesentlichen erfüllt habe. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2017 werde um 10 Cent auf EUR 1,15 je Aktie angehoben.



Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) habe im Gesamtjahr 2017 die Gewinnerwartungen verfehlt.



In den USA würden heute noch das Einzelhandelsunternehmen Dollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) sowie der Spirituosenhersteller Brown-Forman (ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Ticker-Symbol: BF5B) vorbörslich sowie die Großhandelskette Costco Wholesale Corporation (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351, Ticker-Symbol: CTO) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. (07.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - BlackBerry (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) (+0,4%) hat Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) (-0,3%) wegen der Verletzung von Patentrechten in Verbindung mit der Nutzung von Mobile Messaging-Technologien verklagt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.BlackBerry fordere Schadensersatz in unbestimmter Höhe und eine gerichtlich angeordnete Unterlassung der Nutzung seiner wichtigsten Messaging-Apps. Facebook wiederum habe die Anfechtung der Klage angekündigt.