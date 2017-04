Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA hat BlackBerry (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) am Freitag Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und neuerlich einen Verlust präsentiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) (-0,1%) befinde sich bei der Übernahme des schweizerischen Biotechnologiekonzerns Actelion (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) auf der Zielgeraden. Zum Ende der Angebotsfrist am 30. März seien den Amerikanern 73,25 % der Aktien angedient worden. Die Transaktion solle noch im zweiten Quartal abgeschlossen werden.Der Chemiekonzern DuPont (ISIN: US2635341090, WKN: 852046, Ticker-Symbol: DUP, NYSE Ticker-Symbol: DD) (-1,6 %) verkaufe sein Pflanzenschutzgeschäft an die FMC Corporation (ISIN: US302491303, WKN: 871138, Ticker-Symbol: FMQ) (+13,2 ) und erfülle damit die von der EU-Kommission erteilten Auflagen für die Fusion mit Dow Chemical (ISIN: US2605431038, WKN: 850917, Ticker-Symbol: DCH1). Nach Abschluss der kartellrechtlichen Untersuchungen solle die Transaktion dann zwischen 1. August und 1. September abgewickelt werden. (03.04.2017/ac/a/m)