Als Grund für die herben Verluste würden Marktbeobachter auf die schlechte Stimmung an den Märkten verweisen. Aus Angst vor weiteren Corona-Wellen und aufkeimenden Zweifeln an der erhofften wirtschaftlichen Erholung würden die Investoren risikoreicheren Assets den Rücken kehren - und dazu würden auch Kryptowährungen zählen.



In Verbindung mit dem zuletzt weitgehend impulsschwachen und dünnen Handel am Kryptomarkt schlage das bei Bitcoin und Co aktuell besonders hohe Wellen. Das Handelsvolumen beim Bitcoin sei auf 24-Stunden-Sicht um mehr als 30 Prozent explodiert.



Zwar sehe es aktuell nach einer kurzfristigen Stabilisierung aus, die Lage bleibe aber angespannt. Anleger mit langem Atem bleiben dennoch dabei und spekulieren auf einen zügigen Rebound, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



