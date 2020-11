Nach diesem Muster befinde sich der Bitcoin aktuell in einem weiteren Bullrun, der Anfang 2019 begonnen habe und noch bis weit ins das Jahr 2020 anhalten könnte, argumentiere Fitzpatrick. Projiziere man die Kursgewinne der letzten Aufwärtskanäle auf die aktuelle Ausgangslage, errechne sich daraus ein potenzieller Anstieg bis auf 318.000 Dollar bis Ende 2021. Ausgehend vom Mehrjahreshoch in der Vorwoche entspräche das einem Anstieg um über 1.800 Prozent.



Zwar räumt der Citi-Analyst ein, dass ein solcher Anstieg zunächst unwahrscheinlich klingen mag. Er gebe jedoch zu bedenken, dass sich der Bitcoin dafür vom letzten Korrekturtief aus "nur" ver-102-fachen müsste - und die Kryptowährung bei ihren bisherigen Rallyes auch schon um das 555- beziehungsweise 121-Fache gestiegen sei. Prozentual gesehen sei zum Erreichen des Kursziels also "die bisher schwächste Rallye" nötig.



Hinzu komme: Die Argumente, die für den Bitcoin-Kauf sprechen würden, seien "wohl noch nie so überzeugend wie heute" gewesen, so Fitzpatrick. Konkret gehe er dabei auf die anhaltende Geldschwemme der Notenbanken ein, die zu steigender Inflation führen könnte. In einem solchen Szenario könnte der Bitcoin dank seiner besonderen Eigenschaften als neues, digitales Gold glänzen.



Grundsätzlich rät DER AKTIONÄR seit Längerem, allzu fantastische Kursziele für den Bitcoin mit Vorsicht zu genießen. Eine Glaskugel würden schließlich auch Brancheninsider und Chartanalysten nicht besitzen. Fakt sei aber, dass sich der Bitcoin aktuell wieder im Aufwind befinde und seit seinem März-Tief in der Spitze bereits etwa vervierfacht habe.



Eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung stehe zumindest aus charttechnischer Sicht nichts im Weg und auch die fundamentalen sowie makroökonomischen Rahmenbedingungen würden für weiter steigende Bitcoin-Preise sprechen. Mutige Anleger würden sich für neue Höchststände in Stellung bringen. (16.11.2020/ac/a/m)





Sein Marktkommentar aus der Vorwoche richte sich eigentlich an institutionelle Kunden der Bank, kursiere inzwischen aber auch für jeden sichtbar bei Twitter. In dem Dokument mit dem Titel "Bitcoin: 21st Century Gold", schreibe Fitzpatrick, dass der Bitcoin seit seiner Entstehung durch "unvorstellbare Rallyes gefolgt von schmerzhaften Korrekturen" charakterisiert sei.