Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt verharre auch am Freitag mit zwölf Zählern auf sehr niedrigem Niveau und signalisiere weiterhin "extreme Angst" unter den Marktteilnehmern. Angesichts der großen Unsicherheit würden die Anleger an den globalen Märkten im Risk-Off-Modus bleiben.



Am heutigen Freitag, wo der Verfall zahlreicher Optionen am Terminmarkt für zusätzlich erhöhte Volatilität sorge, treffe das ganz besonders die Altcoins in der zweiten Reihe, hinter dem Bitcoin. Ethereum auf Rang 2 notiere am Vormittag auf 24-Stunden-Sicht rund sieben Prozent schwächer, Solana verliere sogar mehr als zwölf Prozent.



Außerhalb der Top 10 nach Marktkapitalisierung würden zahlreiche weitere Coins Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Angesichts dessen schlage sich der Bitcoin mit einem Minus von rund zwei Prozent zumindest relativ betrachtet wacker und baue seine Dominanz - also seinen Anteil an der Market Cap des Gesamtmarkts - auf 46,1 Prozent aus.



Bitcoin und Co würden sich derzeit tief im Bärenmarkt befinden. Selbst leicht positive Vorgaben am US-Aktienmarkt, mit dem der Kryptomarkt zuletzt stärker korreliert habe, würden derzeit keine Impulse liefern. Angesichts der schlechten Stimmung und der anhaltenden Belastung durch Markro-Faktoren erscheine eine schnelle Trendwende aktuell unwahrscheinlich.



In der Vergangenheit hätten sich solche Durchhänger aber stets als gute (Nach-)Kauf-Chancen für Mutige erwiesen. DER AKTIONÄR bleibe jedenfalls auf lange Sicht bullish. (27.05.2022/ac/a/m)







Mit Blick auf den Chart sei der Bitcoin drauf und dran, die neunte rote Wochenkerze in Folge zu vollenden. Die bis dato längste Verlustserie seit dem Jahr 2011 würde damit wohl endgültig historische Ausmaße annehmen.