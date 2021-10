Diese Einschätzung spiegele sich auch in der J.P. Morgan-Analyse wider: "Die Sorgen vor steigender Inflation unter den Investoren erneuern das Interesse an Absicherungsstrategien, einschließlich der Nutzung von Bitcoin als Hedge", heiße es darin. Dass sich Gold in den vergangenen Wochen nicht als angemessene Lösung für diese Sorgen habe präsentieren können, habe die Attraktivität des Bitcoin als Alternative demnach noch gesteigert.



Auch wenn J.P. Morgan-CEO Jamie Dimon seine kritische Haltung zum Bitcoin erst kürzlich wieder bekräftigt habe, würden Marktstratege Panigirtzoglou und sein Team bullish bleiben: Die anhaltende Verschiebung der Kapitalflüsse und das Momentum am Kryptomarkt böten dem Bitcoin die Grundlage für ein starkes Jahresende.



Auch DER AKTIONÄR rechnet mit einer Fortsetzung oder gar Beschleunigung der laufenden Jahresendrallye. Dass der Bitcoin nach dem Allzeithoch in dieser Woche kurzfristig eine Pause einlege, sei dabei kein Grund zur Sorge - zumal die Konsolidierung auf hohem Niveau erfolge.



Investierte Anleger würden daher kein Stück aus der Hand geben. Neueinsteiger könnten schwächere Tage nach dem jüngsten Kaufsignal nutzen, um eine langfristige Position aufzubauen.



Die Analysten um Nikolaos Panigirtzoglou von J.P. Morgan hätten in einer aktuellen Studie allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Impulses geäußert. Es sei unwahrscheinlich, dass das BICO-Debüt eine neue Phase mit signifikanten Mittelzuflüssen in den Bitcoin auslösen werde, heiße es in einer aktuellen Studie. Anleger, die in Bitcoin investieren wollten, hätten schließlich schon vorher eine Vielzahl an Anlageoptionen gehabt.Bereits am Mittwoch habe Investor Paul Tudor Jones im Interview mit CNBC erklärt, dass er derzeit die steigende Inflation als größte Gefahr für die Märkte werte - und dass Kryptowährungen wie der Bitcoin ein guter Inflationsschutz wären. "Bitcoin wäre ein großartiger Hedge, Krypto wäre ein großartiger Hedge. ( ) Ich würde sie Gold momentan vorziehen", so der Milliardär.