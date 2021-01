Die Aktie der Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9) profitiere ebenfalls vom Rebound beim Bitcoin und steige am Montag um 1,3 Prozent auf 55 Euro. Ein Test der Unterstützungszone zwischen 46,90 und 48,65 Euro könne damit zunächst abgewendet werden.



Der Kurs des Kryptobörsen-Betreibers korreliere traditionell stark mit dem Bitcoin-Kurs und sei am Freitag bis auf 51,90 Euro zurückgekommen. Ausgehend vom Dezember-Hoch bedeute das einen Rückschlag von bis zu 37 Prozent. Zum Vergleich: Der Bitcoin selbst habe im Tief um rund 30 Prozent korrigiert.



Auch mit Blick auf die langfristige Kursentwicklung beim Bitcoin würden sich die kurzfristigen Turbulenzen etwas relativieren: Auf Sicht von einem Monat liege er selbst auf dem aktuellen Niveau noch rund 40 Prozent im Plus. Auf 3-Monats-Sicht seien es sogar 154 Prozent. Zudem sei das Allzeithoch weiterhin in Reichweite - und eine Fortsetzung der Rally damit jederzeit möglich.



Angesichts der enormen Kursschwankungen sei der Bitcoin nichts für Zartbesaitete. DER AKTIONÄR bleibe mittel- und langfristig jedoch bullish und werte die aktuelle Konsolidierung als Chance für den spekulativen (Nach-) Kauf. (25.01.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) ist am Freitag kurzzeitig deutlich unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen, konnte sich jedoch zügig stabilisieren, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit einem Plus von rund 2,5 Prozent könne er zu Wochenbeginn bereits die 33.000-Dollar-Marke zurückerobern. Das liefere auch Aktien mit Bezug zum Kryptomarkt positive Impulse.