London (www.aktiencheck.de) - Wenn digitale Währungen als sicherer Hafen gelten, können wir eigentlich nur annehmen, dass die Märkte verrücktspielen, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.



Der Anstieg des Bitcoins um 30 Prozent in der vergangenen Woche und sein Kurzsturz heute Morgen zeige, dass viele Marktteilnehmer bei kurzfristiger Volatilität ziemlich irrational handeln würden. Die Experten bei BlueBay seien dagegen davon überzeugt, dass man nicht hektisch überreagieren und auch nicht jeder Twitter-Zeile nachjagen sollte. Das klinge für sie nach einem sicheren Weg, Performance zu verlieren.



Die Experten würden daher weiterhin ihrem Investment-Ansatz vertrauen, bei dem sie Risiken aus Überzeugung eingehen würden, die tief in ihren hauseigenen Forschungsergebnissen verwurzelt seien. Ohne einen solchen Anker könnte man bei turbulenten Märkten leicht vom Kurs abkommen. Die Experten seien davon überzeugt, dass am Ende die Fundamentaldaten die Preise der Anlagen bestimmen sollten, in die sie investiert seien, und deutlich weniger technische Faktoren. (17.05.2019/ac/a/m)



