Selbst wer nach diesen Standards als "akkreditierter Investor" infrage komme, dürfe bei Morgan Stanley maximal 2,5 Prozent seines Vermögens in Bitcoin-Produkte investieren, würden mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Losgehen solle es bereits im nächsten Monat, nachdem die Berater im Umgang mit den neuen Fonds geschult worden seien.



Dass sich nun die erste der großen Wall Street-Banken für Bitcoin und Co öffne, dürfte der großen Nachfrage seitens der Investoren geschuldet, denn bislang hätten sich viele Institute wegen hoher Risiken und Volatilität geziert. Für den Bitcoin habe es allerdings großen Symbolwert, denn es festige die Stellung der Digitalwährung als eigener, junger Asset-Klasse.



Kurzfristig könne die Meldung dem Kurs am Mittwochnachmittag keine Impulse liefern - nach dem Allzeithoch vom Wochenende konsolidiere der Bitcoin im Bereich von 55.000 Dollar. Mittel- und langfristig dürfte dank wachsendem Renommee auch an Wert und Bedeutung gewinnen. Kaufchance, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



