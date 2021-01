Das sei aber nicht der einzige Grund, warum Suarez künftig auf Bitcoin setzen wolle. Er plane Großes: "Wir wollen eine der krypto- und technologiefreundlichsten Städte im Land werden." Sein Ziel sei es, die regulatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um Miami zur besten Stadt für Krypto-Geschäfte in den gesamten USA zu machen.



Dadurch sollten Kreativität und Innovationsstärke in der Region gefördert und gut bezahlte Arbeitsplätze im lukrativen Tech-Sektor geschaffen werden. Das würde nicht zuletzt den Finanzen der Stadt zugutekommen - zumal Bürger städtische Steuern und Gebühren künftig ebenfalls mit Bitcoin bezahlen könnten.



Mit Blick auf die Kursrally der letzten Monate erschienen Bitcoin-Investments natürlich umso verlockender. Die Kryptowährung sei aber auch für ihre extreme Volatilität berüchtigt. Das sollte bei der Wahl der Investitionssumme unbedingt berücksichtigt werden - und zwar nicht nur von privaten Anlegern, sondern ganz besonders auch von politischen Entscheidern.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (15.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Superreichen, die von einem Teil ihres Vermögens Bitcoin kaufen, wächst, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ebenso die der Unternehmen, die einen Teil ihrer Bilanzsumme in Bitcoin investieren würden - z.B. MicroStrategy und Square. Nun sei aber in den USA auch der erste Bürgermeister auf die Idee gekommen, etwas Geld aus dem Säckel der Stadt in die Kryptowährung zu stecken.Francis Suarez, Oberbürgermeister von Miami, sei Bitcoin-Fan und erwäge, einen Teil der städtischen Rücklagen in die Kryptowährung zu investieren. "Wir sehen uns Möglichkeiten an, um unser Anlageportfolio zu diversifizieren und einen Teil unserer Investitionen in Form von Bitcoin zu halten", habe er im Interview mit dem TV-Sender FOX Business erklärt.Der jüngste Kursanstieg des Bitcoin auf neue Höchststände scheine ihn in diesem Vorhaben nur bestärkt zu haben. "Hätte ich es letztes Jahr bereits getan, hätte ich ein Plus von 200 Prozent gemacht", schwärme der Bürgermeister. "Ich würde wie ein Genie aussehen."