Am Donnerstag habe der Bitcoin zum Ende des regulären Handels an der Wall Street 4,8% bzw. 1.700 USD schwächer bei 33.262 USD notiert. Wo solle da der Lichtblick sein? Das Gros der etablierten Finanzszene habe in der Vergangenheit mit Kursprognosen zum Bitcoin selten richtig gelegen. Auch wenn es auf kurze Sicht volatil bleiben dürfte - langfristig bleibe "Der Aktionär" bullish für den Bitcoin.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (02.07.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat 2021 bislang eine Achterbahnfahrt hingelegt und strapaziert die Nerven der Investoren bis aufs Äußerste, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zuletzt habe er sich zumindest wieder stabilisiert. In einer aktuellen Umfrage unter Finanzprofis und Analysten seien die Aussichten für den Krypto-Platzhirsch für das zweite Halbjahr abgefragt. Das Ergebnis sei ernüchternd. Es gebe aber einen Lichtblick.Der Bitcoin habe in der ersten Jahreshälfte 2021 gezeigt, weshalb Anleger starke Nerven brauchen würden. Sei die Kryptowährung bis Mitte April zunächst bis auf 62.000 USD geschossen, sei anschließend der jähe Absturz bis auf knapp unter 30.000 USD gefolgt.In einer vom US-Finanzdienst CNBC in Auftrag gegeben vierteljährlichen Umfrage unter 100 Finanzprofis nach dem weiteren Kursverlauf, hätten diese überwiegend angegeben, bis Ende des Jahres mit Kursen unter 30.000 USD zu rechnen.Unter 30.000 USD: 44%