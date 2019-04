Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (11.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Über 70% in einer Woche: Die Bitcoin Group-Aktie habe eine beeindruckende Performance hingelegt. Angetrieben vom plötzlichen Kurssprung des Bitcoin sei das Papier der Handelsplatform für Kryptowährungen in die Höhe geschossen. Anschließend habe der Wert auf hohem Niveau konsolidiert. Daran habe nicht einmal das vermeintliche Krypto-Mining-Verbot in China etwas ändern können.Genau gesehen sei es auch kein "Bann". Der Rechtsanwalt Kai Xu habe gegenüber "CoinDesk", dass sich lokale Behörden zwar nach den Richtlinien der National Development and Reform Commission (NDRC) richten sollten. Allerdings könnten sie ohne gesetzliche Grundlagen nicht rechtlich dagegen vorgehen. Miner würden sich zudem mit dem Argument verteidigen, dass ein Verbot mit den lokalen Interessen im Konflikt stehen würde, da das Mining überflüssigen Strom nutzen würde.Letztendlich habe das Bitcoin-Mining keinen direkten Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell der Bitcoin Group. Jedoch korreliere die Aktie stark mit dem Bitcoin-Preis, was der jüngste Kurssprung gezeigt habe. Es habe zwar auch positive Unternehmensmeldungen gewesen, wie die Aufnahme neuer Kryptowährungen wie Golem oder Dash auf die Plattform bitcoin.de. Diese Neuigkeiten seien aber nicht in erster Linie für den 70%-igen Kursanstieg verantwortlich gewesen.Hinweis auf Interessenkonflikt:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Autor Marco Bernegg hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.