Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

48,68 EUR +5,28% (15.02.2018, 16:01)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

48,96 EUR +4,86% (15.02.2018, 16:16)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (15.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktie: Umsatz um mehr als 1.000 Prozent gesteigert, doch die Aktie bleibt spekulativ - AktienanalyseDie Wogen bei der Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) haben sich geglättet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach dem Absturz unter 30 Euro sei es zwischenzeitlich bis auf fast 50 Euro nach oben gegangen. Die Rally ausgelöst hätten starke Geschäftszahlen. Demnach habe der Betreiber der Handelsblattform Bitcoin.de den Umsatz 2017 um eindrucksvolle 1.160 Prozent auf 12,6 Mio. Euro steigern können. Grund für das rasante Wachstum sei der Boom bei Kryptowährungen. Die Anzahl der Kunden auf Bitcoin.de habe auf mehr als 665.000 gesteigert werden können. Diese hätten ein Handelsvolumen von 1,2 Mrd. Euro generiert.Einen signifikanten Anteil hätten dabei auch neu in den Handel aufgenommenen Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin Cash gehabt. Das Ergebnis vor Steuern habe sich von 0,2 Mio. auf 10,8 Mio. Euro vervielfacht. "Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigt eindrucksvoll die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells", sage Michael Nowak, geschäftsführender Direktor der Bitcoin Group. "Auch 2018 wollen wir die Anzahl unserer Kunden deutlich steigern und planen eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen wie zum Beispiel Ripple, Litecoin, IOTA und andere in den Handel aufzunehmen." Für Fantasie sei also gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: