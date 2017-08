Fazit: Die Bitcoin Group-Aktie sei ein Investment in ein bereits etabliertes Geschäftsmodell, das auf einer noch jungen, voraussichtlich disruptiven Technologie basiere. Wenngleich die Analysten der Montega AG aufgrund der geringen Visibilität hinsichtlich der zukünftigen Bedeutung von Kryptowährungen keine quantitative Bewertung mittels eines DCF-Modells

Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

25,695 EUR +4,45% (23.08.2017, 12:07)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (24.08.2017/ac/a/nw)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von Analysten Frank Biller und Henrik Markmann von der Montega AG:Frank Biller und Henrik Markmann, Analysten der Montega AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Die Bitcoin Group habe sich als Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf innovative Geschäftsmodelle aus den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien frühzeitig im Markt positioniert. Die dazugehörige Handelsplattform Bitcoin.de genieße als Deutschlands einziger regulierter Marktplatz für die digitale Währung Bitcoin eine monopolartige Marktstellung in der DACH-Region.Der Markt der virtuellen Währungen sei in den letzten Jahren stark gewachsen, sodass inzwischen über 800 verschiedene Kryptowährungen existieren würden, die global auf mehr als 100 Plattformen gehandelt werden könnten. Der Bitcoin sei gemessen an der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von rund 46% der wichtigste und älteste Vertreter. Kryptowährungen würden zunehmend als Alternative zu klassischen Geldsystemen angesehen und sowohl zur Abwicklung von Transaktionen als auch als Wertaufbewahrungsmittel dienen.Aufgrund des gestiegenen Handelsvolumens auf Bitcoin.de habe die Bitcoin Group im abgelaufenen Geschäftsjahr ein signifikantes Umsatzwachstum (rund 44% auf 1,13 Mio. Euro) verzeichnen können. Ergebnisseitig seien die wesentlichen Aufwandspositionen unterproportional gestiegen, wodurch die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells deutlich werde. Trotz der überschaubaren Unternehmenshistorie in dem noch jungen Markt operiere das Unternehmen bereits nahe dem Break-Even.Ausgehend hiervon würden die Analysten der Montega AG für das laufende Geschäftsjahr damit rechnen, dass die positive Entwicklung an Dynamik gewinne. Die zur Jahresmitte gestiegene Volatilität des Bitcoin-Kurses werde sich dabei nach ihrem Erachten positiv auf das Handelsvolumen und damit die Erlöse auswirken. Die kürzlich berichteten H1-Zahlen würden diese Entwicklung bereits eindrucksvoll andeuten (Umsatz: +128%, EBT: +240%). Darüber hinaus dürfte die noch für H2 geplante Implementierung des Handels mit der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum ein zusätzliches Umsatzpotenzial von 10 bis 20% p.a. mit sich bringen.